Россия ударила по железной дороге в Будах двумя "Искандерами". Появились фото последствий

В результате атаки погиб начальник райотдела ГСЧС и старший сержант полиции

Фото: Харьковская областная прокуратура

Для удара по железнодорожному вокзалу в поселке Буды в Харьковском районе российская оккупационная армия использовала две ракеты типа "Искандер-М". Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Следователи установили, что 13 июля около 15:40 войска страны-террориста ударили "Искандером" по железной дороге.

По прибытии на место стражей порядка, спасателей и медиков россияне нанесли повторный удар. В результате погибли два человека – начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря и старший сержант полиции Алексей Кощей.

23 человека получили ранения, из них – 14-летняя девушка. Повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, жилые дома, автомобили.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Утром 3 июля 2024 года российская авиация нанесла серию ударов УАБ по Боровой Харьковской области. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Также РФ ударила по Русской Лозовой.

Позже в тот же день Россия сбросила три авиабомбы на Харьков, из-под завалов достали ребенка.

В ночь на 8 июля в результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе Харькова возник пожар в частном доме, пострадали две женщины.

Читайте также: Россия строит унифицированные установки для "Калибров" и "Ониксов". Спикер ВМС озвучил причину