РФ строит унифицированные установки для "Калибров" и "Ониксов". Спикер ВМС озвучил причину
Россия строит унифицированные пусковые установки для крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных "Ониксов". Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.
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"Ракеты "Калибры" остаются опасным оружием с боевой частью весом 450 кг, однако процент сбивания этих ракет высок. По информации военных, россияне учли этот опыт и строят унифицированные шахты для пусков – и для "Калибров", и для "Ониксов"", – сказал он.
Спикер ВМС подчеркнул, что российские силы используют "Калибры" для перегрузки ПВО во время комбинированных атак с ракет и дронов, но сейчас для поражения целей предпочитает другие типы ракетного вооружения.
- Во время на Украину в ночь на 22 июня 2024 года Россия запустила четыре крылатых ракеты типа "Калибр" из акватории Азовского моря. Плетенчук назвал это "поворотным моментом".
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