Росія будує уніфіковані установки для "Калібрів" та "Оніксів". Речник ВМС озвучив причину

Запуск Калібра з російського корабля (Фото: Міноборони РФ)

Росія будує уніфіковані пускові установки для крилатих ракет "Калібр" та протикорабельних "Оніксів". Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

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"Ракети "Калібри" залишаються небезпечною зброєю із бойовою частиною вагою 450 кг, однак процент збиття цих ракет є високим. За інформацією військових, росіяни врахували цей досвід і будують уніфіковані шахти для пусків – і для "Калібрів", і для "Оніксів"", – сказав він.

Речник ВМС підкреслив, що російські сили використовують "Калібри" для перевантаження ППО під час комбінованих атак із ракет і дронів, але зараз для ураження цілей віддається перевага іншим типам ракетного озброєння.

Під час на Україну в ніч проти 22 червня 2024 року Росія запустила чотири крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Азовського моря. Плетенчук назвав це "поворотним моментом".

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