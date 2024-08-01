Россия ударила ракетами по железной дороге в Харьковской области: фото последствий

Повреждены два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Проводница получила осколочные ранения, от госпитализации отказалась

Фото: Укрзалізниця

В ночь на 1 августа российские оккупационные войска нанесли удар по железнодорожной станции в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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"Ночью был нанесен ракетный удар по одной из железнодорожных станций Харьковской области", – говорится в сообщении.

В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы, от госпитализации она отказалась.

Повреждены два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Также есть разрушение путей и средств электроснабжения, добавили в Укрзализныце.

"В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего сообщения продолжают движение с использованием резервных тепловозов", – констатировали в пресс-службе компании.

Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

В ночь на 20 июля 2024 года российские войска атаковали железную дорогу в Харьковской области – четверо работников ранены, а курсирование поездов претерпело изменения.

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