Россия атаковала дроном автобус со строителями в Харьковской области

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил Олег Синегубов

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

Утром 2 августа в Харьковской области россияне ударили беспилотником по автобусу с людьми. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его данным, около 09:00 в Дергачевской громаде российские захватчики атаковали дроном автобус.

Синегубов заявил, что в результате атаки травмы получили шесть человек. Из них пятеро – в среднем состоянии, один человек – в тяжелом.

Все пострадавшие – работники-строители, добавил глава ОВА.

В ночь на 20 июля 2024 года российские войска атаковали железную дорогу в Харьковской области – четверо работников ранены, курсирование поездов претерпело изменения.

1 августа россияне нанесли удар по железнодорожной станции в Харьковской области. В результате атаки ранения получила проводница.

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