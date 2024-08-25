Россияне били по Краматорску "Искандером", под завалами журналист – фото

У двух иностранных журналистов диагностирована минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела

Последствия удара РФ по Краматорску 24 августа (Фото: Пресс-служба Офиса генпрокурора)

Российские войска нанесли удар по Краматорску баллистической ракете типа "Искандер", целью атаки был жилой квартал. Такие предварительные данные были опубликованы в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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Вечером 24 августа оккупационные войска атаковали Краматорск Донецкой области.

"Под прицелом окупантов оказался жилой квартал, где на территории разрушенной местной гостиницы получили телесные повреждения двое журналистов иностранного медиа, 38 и 40 лет", – пишут в ОГП.

У них диагностирована минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела. Еще один их коллега, вероятно, находится под завалами.

Фото: Общественное Донбасс

Фото: Общественное Донбасс

Фото: Общественное Донбасс

Утром 10 августа 2024 года российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску, в результате чего погиб человек.

11 августа из-за российского Краматорского обстрела пострадали восемь человек. Россияне избивали из реактивных систем залпового огня "Смерч".

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