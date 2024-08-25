Россия нанесла удары по Харькову и Чугуеву, в двух городах пострадали люди
В ночь на 25 августа российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву, есть пострадавшие. Об этом сообщили представители местных властей.
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Около 04:00 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о мощном взрыве. Он добавил, что в результате удара по Слободскому району горит частный дом.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Чугуеве враг нанес удар по частному сектору, среди пострадавших — ребенок четырех лет. В общей сложности там пострадали четыре реакции, все отказались от госпитализации.
По данным Синегубова, в областном центре количество пострадавших возросло до трех, впрочем, Терехов утверждает, что их шестеро. Точной информации на этот счет нет.
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