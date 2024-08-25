Россия нанесла удары по Харькову и Чугуеву, в двух городах пострадали люди

Среди пострадавших в результате удара по Чугуеву есть четырехлетний ребенок, сообщил глава Харьковской ОВА Синегубов

Олег Синегубов (Фото: Facebook)

В ночь на 25 августа российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву, есть пострадавшие. Об этом сообщили представители местных властей.

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Около 04:00 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о мощном взрыве. Он добавил, что в результате удара по Слободскому району горит частный дом.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Чугуеве враг нанес удар по частному сектору, среди пострадавших — ребенок четырех лет. В общей сложности там пострадали четыре реакции, все отказались от госпитализации.

По данным Синегубова, в областном центре количество пострадавших возросло до трех, впрочем, Терехов утверждает, что их шестеро. Точной информации на этот счет нет.

В ночь на 11 августа россияне атаковали Украину четырьмя северокорейскими ракетами KN-23 и 57 ударными дронами-камикадзе типа Shahed.

В Броварском районе Киевской области из-за российской атаки погиб мужчина и его четырехлетний сын .

погиб мужчина и его четырехлетний сын Вечером 21 августа россияне ударили баллистикой в Баштанском районе Николаевской области – был пожар, эвакуированы четыре человека.

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