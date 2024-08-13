12 августа РФ массированно била по Харьковщине, предварительно, одна ракета была из КНДР
12 августа российские оккупанты совершили массированный ракетный обстрел города Богодухов и близлежащих населенных пунктов в Харьковской области – пострадали четверо детей и трое взрослых. Предварительно, одна из обнаруженных ракет – северокорейская, сообщила областная прокуратура.
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По данным следствия, 12 августа с 18:20 до 18:35 оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Богодухова и близлежащих населенных пунктов – зафиксировано по меньшей мере пять попаданий.
Ведомство акцентирует: из-за ударов острую реакцию на стресс получили младенец (мальчик в возрасте 4 месяцев), мальчик 5 лет и две девочки 2 лет 9 месяцев и 10 лет, а также за медицинской помощью обратились три женщины
Всего по меньшей мере 30 жилых домов повреждены россиянами, пишет облпрокуратура.
В результате осмотра изъятых обломков специалисты предварительно пришли к выводу – одна из ракет была типа KN-23 (или КN-24), также известна как Hwasong-11. То есть это была ракета из Северной Кореи.
Богодухов – город Харьковской области в 20 километрах от российско-украинской границы:
KN-24 по внешнему виду похожа на американскую ракету ATACMS. Ее также протестовали в 2019 году. Стартовая масса – более 1,6 тонны. Размер боевой части неизвестен, ориентировочно в пределах 400-500 кг. Дальность запуска 410 км.
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- В ночь на 11 августа россияне атаковали Украину четырьмя северокорейскими ракетами KN-23 и 57 ударными дронами-камикадзе типа Shahed.
В Броварском районе Киевской области из-за российской атакипогиб мужчина и его четырехлетний сын . Впоследствии президентЗеленский заявил , что на их дом предварительно упала именно KN-23.
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