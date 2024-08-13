12 августа РФ массированно била по Харьковщине, предварительно, одна ракета была из КНДР

Фото: Харьковская областная прокуратура

12 августа российские оккупанты совершили массированный ракетный обстрел города Богодухов и близлежащих населенных пунктов в Харьковской области – пострадали четверо детей и трое взрослых. Предварительно, одна из обнаруженных ракет – северокорейская, сообщила областная прокуратура.

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По данным следствия, 12 августа с 18:20 до 18:35 оккупанты совершили массированный ракетный обстрел Богодухова и близлежащих населенных пунктов – зафиксировано по меньшей мере пять попаданий.

Ведомство акцентирует: из-за ударов острую реакцию на стресс получили младенец (мальчик в возрасте 4 месяцев), мальчик 5 лет и две девочки 2 лет 9 месяцев и 10 лет, а также за медицинской помощью обратились три женщины

Всего по меньшей мере 30 жилых домов повреждены россиянами, пишет облпрокуратура.

В результате осмотра изъятых обломков специалисты предварительно пришли к выводу – одна из ракет была типа KN-23 (или КN-24), также известна как Hwasong-11. То есть это была ракета из Северной Кореи.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Богодухов – город Харьковской области в 20 километрах от российско-украинской границы:

Карта: Deepstate

СПРАВКА KN-23 – северокорейская копия "Искандера". По крайней мере – снаружи. По данным американского аналитического центра CSIS, ее презентовали в 2019 году. Стартовая масса – 3,4 тонны, боевая часть – 500 кг, подтвержденная дальность запуска – 690 километров.



KN-24 по внешнему виду похожа на американскую ракету ATACMS. Ее также протестовали в 2019 году. Стартовая масса – более 1,6 тонны. Размер боевой части неизвестен, ориентировочно в пределах 400-500 кг. Дальность запуска 410 км. KN-23 – северокорейская копия "Искандера". По крайней мере – снаружи. По данным американского аналитического центра CSIS, ее презентовали в 2019 году. Стартовая масса – 3,4 тонны, боевая часть – 500 кг, подтвержденная дальность запуска – 690 километров.KN-24 по внешнему виду похожа на американскую ракету ATACMS. Ее также протестовали в 2019 году. Стартовая масса – более 1,6 тонны. Размер боевой части неизвестен, ориентировочно в пределах 400-500 кг. Дальность запуска 410 км.

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В ночь на 11 августа россияне атаковали Украину четырьмя северокорейскими ракетами KN-23 и 57 ударными дронами-камикадзе типа Shahed.

В Броварском районе Киевской области из-за российской атаки погиб мужчина и его четырехлетний сын .

Впоследствии президент Зеленский заявил , что на их дом предварительно упала именно KN-23.

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