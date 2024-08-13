12 серпня РФ масовано вдарила по Харківщині, попередньо, одна ракета була з КНДР – фото

Фото: Харківська обласна прокуратура

12 серпня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл міста Богодухів та прилеглих населених пунктів на Харківщині – постраждало четверо дітей та троє дорослих. Попередньо, одна з виявлених ракет – північнокорейська, повідомила обласна прокуратура.

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За даними слідства, 12 серпня з 18:20 до 18:35 окупанти здійснили масований ракетний обстріл Богодухова та прилеглих населених пунктів – зафіксовано щонайменше п'ять влучань.

Відомство зазначає: через удари гостру реакцію на стрес отримали немовля (хлопчик віком 4 місяців), хлопчик 5 років і дві дівчинки 2 років 9 місяців та 10 років, а також по медичну допомогу звернулися троє жінок.

Загалом щонайменше 30 житлових будинків пошкоджено росіянами, зауважує облпрокуратура.

У результаті огляду вилучених уламків фахівці попередньо дійшли висновку – одна з ракет була типу KN-23 (або КN-24), також відома як Hwasong-11. Тобто це була ракета з Північної Кореї.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Богодухів – місто Харківської області за ~20 кілометрів від російсько-українського кордону:

Мапа: Deepstate

ДОВІДКА KN-23 – північнокорейська копія "Іскандера". Принаймні – зовні. За даними американського аналітичного центру CSIS, її презентували у 2019 році. Стартова маса – 3,4 тонни, бойова частина – 500 кг, підтверджена дальність пуску – 690 кілометрів.



KN-24 за зовнішнім виглядом подібна до американської ракети ATACMS. Її також протестували у 2019-му. Стартова маса – понад 1,6 тонни. Розмір бойової частини невідомий, орієнтовно у межах 400-500 кг. Дальність пуску 410 км. KN-23 – північнокорейська копія "Іскандера". Принаймні – зовні. За даними американського аналітичного центру CSIS, її презентували у 2019 році. Стартова маса – 3,4 тонни, бойова частина – 500 кг, підтверджена дальність пуску – 690 кілометрів.KN-24 за зовнішнім виглядом подібна до американської ракети ATACMS. Її також протестували у 2019-му. Стартова маса – понад 1,6 тонни. Розмір бойової частини невідомий, орієнтовно у межах 400-500 кг. Дальність пуску 410 км.

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У ніч проти 11 серпня росіяни атакували Україну чотирма північнокорейськими ракетами KN-23 та 57 ударними дронами-камікадзе типу Shahed.

У Броварському районі Київської області через російську атаку загинув чоловік та його чотирирічний син .

Згодом президент Зеленський заявив , що на їхній будинок, попередньо, впала саме KN-23.

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