Вечером 21 августа рф ударила баллистикой по Николаевщине – предварительно, "Искандер-М"

Был пожар, эвакуированы четыре человека

Запуск ракеты "Искандер" (Фото: ресурс окупантов)

Вечером 21 августа россияне ударили баллистикой в Баштанском районе Николаевской области – был пожар, эвакуированы четыре человека. Об этом сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.

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21 августа в 23:05 россияне нанесли удар баллистической ракетой по Березнеговатской общине – по предварительным данным, избивали "Искандер-М".

Из-за удара возникло возгорание фермерского хозяйства, двух жилых домов и кустарников – его ликвидировали пожарные, спасатели эвакуировали четырех человек, сообщил Ким.

В ночь на 18 августа россияне атаковали Украину баллистическими, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также "шахедами".

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