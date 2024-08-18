Баллистика из Северной Кореи и "шахеды": чем атаковала Россия и что удалось уничтожить

Воздушное сражение продолжалось в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 18 августа Россия атаковала регионы Украины, в частности столицу баллистическими, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными "шахедами". Воздушным силам Вооруженных сил Украины удалось уничтожить 13 из 16 целей противника.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 16 средств воздушного нападения противника:

→ одну баллистическую ракету "Искандер-М";

→ две баллистические ракеты KN-23;

→ две управляемые авиационные ракеты Х-59;

→ три крылатые ракеты (тип уточняется);

→ восемь ударных "шахедов".

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных Сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей:

→ две баллистические ракеты KN-23;

→ три крылатые ракеты (тип уточняется);

→ восемь "шахедов".

Остальные ракеты, которые не попали в статистику сбитых, не достигли желаемых целей, рассказали военные.

Предварительно без человеческих потерь и пострадавших.

18 августа около 05:00 Россия в третий раз за месяц ударила баллистикой по Киеву. Местные власти акцентируют – прослеживается четкий интервал в шесть дней между каждой атакой. В настоящее время в столице не зафиксированы разрушения, информация о пострадавших не поступала.

Около 07:00 Россия пыталась атаковать Киев крылатыми ракетами: предварительно – "Искандером-К". Эта атака произошла через два часа после первой попытки.

Читайте также: Одна из самых массированных атак на Украину: над Киевом ночью сбили более 40 дронов россиян