В третий раз за август: Россия пыталась ударить по Киеву баллистикой – что известно

По данным КМВА, этот удар, по предварительным данным, был практически идентичен двум предыдущим.

Киев. Иллюстративное фото: Depositphotos

В воскресенье, 18 августа, около 05:00 Россия в третий раз за месяц ударила баллистикой по Киеву. Местные власти акцентируют – прослеживается четкий интервал в шесть дней между каждой атакой. В настоящее время в столице не зафиксированы разрушения, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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"Сегодня утром, примерно в 05:00 враг применил баллистическое вооружение для нанесения ракетного удара по Киеву. Это уже третий обстрел баллистики столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой!", – сообщили городские власти.

По данным КМВА, этот удар, по предварительным данным, был практически идентичен двум предыдущим.

"По проверяемой информации, Россия снова, третий раз подряд, скорее всего применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, практически одновременно с баллистикой, в сторону Киева заходило несколько ударных дронов врага – все они были уничтожены далеко за пределами города.

Власти столицы подчеркнули: силы и средства противовоздушной обороны не позволили врагу достичь своей цели и поразить Киев. По предварительным данным, баллистические ракеты были поражены на подлете в столицу.

По состоянию на данный момент в Киеве не зафиксированы разрушения, информация о пострадавших не поступала.

Вечером 5 августа в Киеве прогремели по меньшей мере четыре взрыва. В КМВА заявили, что враг нанес ракетный удар в направлении Киева и пригорода. По предварительной информации, россияне применили баллистические ракеты типа "Искандер-М" или северокорейские KN-23.

В дальнейшем воздушные силы сообщали об атаке российских беспилотников по территории Украины.

В ночь на 6 августа Россия ударила по регионам рядом воздушных целей, силам противовоздушной обороны удалось сбить 19 из 22.

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