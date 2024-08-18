Втретє за серпень: Росія намагалася вдарити по Києву балістикою – що відомо

За інформацією КМВА, цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім

Київ. Ілюстративне фото: Depositphotos

У неділю, 18 серпня, близько 05:00 Росія втретє за місяць вдарила балістикою по Києву. Місцева влада акцентує – прослідковується чіткий інтервал у шість днів між кожною атакою. Наразі у столиці не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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"Сьогодні вранці, приблизно о 05:00 ворог застосував балістичне озброєння для нанесення ракетного удару по Києву. Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою!" – повідомила міська влада.

Як зазначили в КМВА, цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім.

"За інформацією, яка перевіряється, Росія знову, втретє поспіль, скоріше за все застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23", – йдеться в дописі.

За попередніми даними, практично одночасно з балістикою в бік Києва заходило кілька ударних дронів ворога – всі вони були знищенні далеко за межами міста.

Влада столиці наголосила: сили та засоби протиповітряної оборони не дозволили ворогу досягнути своєї мети й уразити Київ. За попередніми даними, балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці.

Станом на зараз у Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.

Увечері 5 серпня у Києві пролунали щонайменше чотири вибухи. В КМВА заявили, що ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичні ракети на кшталт "Іскандер-М" чи північнокорейські KN-23.

Надалі Повітряні сили повідомляли про атаку російських безпілотників по території України.

У ніч проти 6 серпня Росія вдарила по регіонах низкою повітряних цілей, силам протиповітряної оборони вдалося збити 19 з 22.

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