У Києві чули вибухи: Росія атакувала ракетами. Впродовж ночі регіонам загрожували дрони

У ніч проти 18 серпня у столиці було чути вибухи, працювали сили та засоби протиповітряної оборони

Київ. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Києві зранку 18 серпня була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ракетних ударів: жителі столиці чули вибухи. Окрім цього, Росія била по регіонах ударними дронами. Про це повідомляли Повітряні сили Збройних Сил України та Київська міська військова адміністрація.

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Перед сигналом загрози повітряних ударів військові поінформували про загрозу застосування Росією балістичного озброєння.

О 04:59 у командуванні Повітряних сил заявили про фіксацію швидкісної цілі, яка прямувала у бік Київської області, а згодом в районі столиці було чути звуки вибухів.

Пізніше Повітряні сили заявили про ще одну ворожу ціль, яка прямувала у бік Києва. Після цього у столиці було чути ще один вибух – КМВА повідомила, що у регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Начальник КМВА Сергій Попко закликав жителів столиці перебувати в укриттях та уточнив, що ППО працює на підступах до Києва.

Ударні дрони Повітряні сили спостерігали у межах низки областей: Полтавської, Черкаської, Чернігівської та Кіровоградської. Загроза ударів безпілотниками, за словами військових, також була для Сумської та Київської областей.

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У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.

Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських дронів – тобто всі, якими атакували окупанти.

У ніч проти 5 серпня Росія знову атакувала Україну "шахедами", усі 24 з яких були збиті силами ППО.

7 серпня вранці в Київській області зафіксували рух російських безпілотників – працювали українські сили протиповітряної оборони.

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