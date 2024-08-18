В Киеве слышали взрывы: Россия бомбила ракетами. В течение ночи регионам угрожали дроны

В ночь на 18 августа в столице были слышны взрывы, работали силы и средства противовоздушной обороны

Киев. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Киеве с утра 18 августа была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракетных ударов: жители столицы слышали взрывы. Кроме того, Россия била по регионам ударными дронами. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины и Киевская городская военная администрация.

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Перед сигналом угрозы воздушных ударов, военные проинформировали об угрозе применения Россией баллистического вооружения.

В 04:59 в командовании Воздушных сил заявили о фиксации скоростной цели, которая направлялась в сторону Киевской области, а затем в районе столицы были слышны звуки взрывов.

Позже Воздушные силы заявили о еще одной вражеской цели, которая направлялась в сторону Киева. После этого в столице был слышен еще один взрыв – КГВА сообщила, что в регионе работают силы и средства противовоздушной обороны.

Начальник КГВА Сергей Попко призвал жителей столицы находиться в укрытиях, и уточнил, что ПВО работает на подступах к Киеву.

Ударные дроны Воздушные силы наблюдали в пределах ряда областей: Полтавской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской. Угроза ударов беспилотниками, по словам военных, также была для Сумской и Киевской областей.

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В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев Силами ПВО было сбито более 40 вражеских беспилотников.

В целом Силам ПВО удалось сбить 89 российских дронов – то есть все, которыми атаковали оккупанты.

В ночь на 5 августа Россия снова атаковала Украину "шахедами", все 24 из которых были сбиты силами ПВО.

7 августа утром в Киевской области зафиксировали движение российских беспилотников – работали украинские силы противовоздушной обороны.

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