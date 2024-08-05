24 з 24. Ночью Россия пускала по регионам "шахеды", по которым удачно отработали силы ПВО

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 5 августа Россия атаковала регионы Украины ударными "шахедами", все из которых были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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По данным военных, Россия атаковала ночью 24 ударными дронами, которые ПВО удалось сбить в пределах Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей.

В ночь на 5 августа Россия запустили несколько групп "шахедов" по регионам Украины. В ряде областей объявляли воздушную тревогу.

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В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев Силами ПВО было сбито более 40 вражеских беспилотников.

Всего Силам ПВО удалось сбить 89 российских дронов – то есть все, которыми атаковали оккупанты.

Экс-спикер Воздушных сил Игнат считает, что использование новых дронов Россией "ничего не меняет".

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