В ночь на 31 июля Силам противовоздушной обороны удалось отразить одну из самых массированных российских дроновых атак на регионы Украины. Видео детонации одного из сбитых "шахедов" опубликовали Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

На видео видно, как подбитый и горящий дрон падает на землю, где взрывается. В Воздушных силах отметили, что это произошло на восточном направлении.

Военные напомнили, что даже после поражения вражеские ракеты и ударные дроны представляют серьезную угрозу.

В ночь на 31 июля почти 11 500 человек укрывались на станциях столичной подземки во время воздушной тревоги.

В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев Силами ПВО было сбито более 40 вражеских беспилотников.

Всего Силам ПВО удалось сбить 89 российских ударных дронов.

Смотрите также: Фото LIGA.net руин на Сырце, где было больше всего за войну убитых Россией в одном доме в Киеве