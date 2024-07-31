Во время ночной атаки России в метро столицы прятались от дронов почти 11 500 человек

В ночь на 31 июля Россия осуществила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны

Метро в Киеве. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

В ночь на 31 июля почти 11 500 человек укрывались на станциях столичной подземки во время воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

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В метрополитене отметили, что эта тревога продолжалась более семи часов.

Уточняется, что сейчас график движения поездов постепенно восстанавливается, поскольку на время тревоги наземный участок приостанавливает пассажирские перевозки.

"Также в связи с длительной тревогой часть персонала, обслуживающего выдачу подвижного состава, не смогла добраться на работу вовремя", – отметили в метрополитене.

Пресс-служба акцентировала, что подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия.

В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев Силы ПВО сбили более 40 вражеских беспилотников.

Всего Силам ПВО удалось сбить 89 российских ударных дронов.

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