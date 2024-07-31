Під час нічної атаки Росії у метро столиці ховались від дронів майже 11 500 людей
Метро у Києві. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

У ніч проти 31 липня майже 11 500 людей укривались на станціях столичної підземки під час повітряної тривоги. Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену.

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У метрополітені наголосили, що ця тривога тривала понад сім годин. 

Зазначається, що наразі графік руху поїздів поступово відновлюється, оскільки на час тривоги наземна ділянка призупиняє пасажирські перевезення.

"Також у зв'язку з тривалою тривогою частина персоналу, яка обслуговує видачу рухомого складу, не змогла дістатися на роботу вчасно", – зазначили у метрополітені.

Пресслужба наголосила, що підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття.

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