Під час нічної атаки Росії у метро столиці ховались від дронів майже 11 500 людей

У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну із наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни

Метро у Києві. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

У ніч проти 31 липня майже 11 500 людей укривались на станціях столичної підземки під час повітряної тривоги. Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену.

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У метрополітені наголосили, що ця тривога тривала понад сім годин.

Зазначається, що наразі графік руху поїздів поступово відновлюється, оскільки на час тривоги наземна ділянка призупиняє пасажирські перевезення.

"Також у зв'язку з тривалою тривогою частина персоналу, яка обслуговує видачу рухомого складу, не змогла дістатися на роботу вчасно", – зазначили у метрополітені.

Пресслужба наголосила, що підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття.

У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.

Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських ударних дронів.

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