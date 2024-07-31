У ніч проти 31 липня Силам протиповітряної оборони вдалося відбити одну із наймасованіших російських дронових атак на регіони України. Відео детонації одного зі збитих "шахедів" опублікували Повітряні сили Збройних Сил України.

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На відео видно, як підбитий та палаючий дрон падає на землю, де вибухає. У Повітряних силах зазначили, що це відбулося на східному напрямку.

Військові нагадали, що навіть після ураження ворожі ракети та ударні дрони становлять серйозну загрозу.

У ніч проти 31 липня майже 11 500 людей укривались на станціях столичної підземки під час повітряної тривоги.

У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.

Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських ударних дронів.

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