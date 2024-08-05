24 з 24. Вночі Росія пускала по регіонах "шахеди", по яких вдало відпрацювали сили ППО

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч проти 5 серпня Росія атакувала регіони України ударними "шахедами", усі з яких були збиті силами протиповітряної оборони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За даними військових, Росія била вночі 24 ударними дронами, які ППО вдалося збити у межах Київської, Вінницької, Кіровоградської, Харківської, Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

У ніч проти 5 серпня Росія запустили кілька груп "шахедів" по регіонах України. У низці областей оголошували повітряну тривогу.

Читайте також: Нові російські дрони "Гербера". У Центрі при РНБО розкрили деталі дешевших "шахедів"

У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.

Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських дронів – тобто всі, якими атакували окупанти.

Ексречник Повітряних сил Ігнат вважає, що використання нових дронів Росією "нічого не змінює".

Дивіться також: Як детонував російський "шахед" 31 липня: Повітряні сили опублікували кадри