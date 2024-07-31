Ексречник Повітряних сил: РФ атакує не лише "шахедами", серед уламків можуть знайти й інші дрони

Однак, за його словами, це нічого не змінює

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч проти 31 липня Росія атакувала Україну не лише "шахедами" – на місці падіння уламків можуть бути знайдені фрагменти безпілотників невстановленого типу. Про це у Facebook розповів ексречник, представник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

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Ігнат заявив, що під час нічних атак Росія часто використовує різні типи дронів. Передусім, за його словами, – це "шахеди", а також дрони невстановленого типу та імітаційні цілі.

"Так, противник постійно удосконалюється, і може з’являтися щось нове", – акцентував він.

За словами військового, ймовірно, серед уламків "шахедів", якими атакувала Росія Україну у ніч проти 31 липня, будуть знайдені ударні дрони інших типів.

"Це нічого не змінює – все треба знищувати усіма доступними засобами, головне – ефективно та раціонально", – наголосив Ігнат.

Він розповів, що під час ведення протиповітряного бою вночі, тип цілі визначається за її параметрами: висота, швидкість, а також за візуальними та акустичними даними.

Точно встановити, що це за дрон чи ракета, можливо після дослідження уламків, додав він.

Фото: Facebook Юрія Ігната

Водночас радник керівника Офісу президента Владислав Власюк заявив, що особливість "шахедної" ночі – обережне використання дрона нового типу "Гербера".

"На молекули ще не розібрали, але виглядає як економверсія Шахеда. Фанера замість композиту, мінімум компонентів, все той же дешевий мейд ін чіна", – написав він.

На початку липня Ігнат розповідав, що армія Росії почала застосовувати розвідувальні дрони із відключеною навігацією – це нова тактика ворога.

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У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.

Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських ударних дронів.

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