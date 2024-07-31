Ексречник Повітряних сил: РФ атакує не лише "шахедами", серед уламків можуть знайти й інші дрони
У ніч проти 31 липня Росія атакувала Україну не лише "шахедами" – на місці падіння уламків можуть бути знайдені фрагменти безпілотників невстановленого типу. Про це у Facebook розповів ексречник, представник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.
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Ігнат заявив, що під час нічних атак Росія часто використовує різні типи дронів. Передусім, за його словами, – це "шахеди", а також дрони невстановленого типу та імітаційні цілі.
"Так, противник постійно удосконалюється, і може з’являтися щось нове", – акцентував він.
За словами військового, ймовірно, серед уламків "шахедів", якими атакувала Росія Україну у ніч проти 31 липня, будуть знайдені ударні дрони інших типів.
"Це нічого не змінює – все треба знищувати усіма доступними засобами, головне – ефективно та раціонально", – наголосив Ігнат.
Він розповів, що під час ведення протиповітряного бою вночі, тип цілі визначається за її параметрами: висота, швидкість, а також за візуальними та акустичними даними.
Точно встановити, що це за дрон чи ракета, можливо після дослідження уламків, додав він.
Водночас радник керівника Офісу президента Владислав Власюк заявив, що особливість "шахедної" ночі – обережне використання дрона нового типу "Гербера".
"На молекули ще не розібрали, але виглядає як економверсія Шахеда. Фанера замість композиту, мінімум компонентів, все той же дешевий мейд ін чіна", – написав він.
На початку липня Ігнат розповідав, що армія Росії почала застосовувати розвідувальні дрони із відключеною навігацією – це нова тактика ворога.
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- У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.
- Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських ударних дронів.
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