Балістика з Північної Кореї, "шахеди" й не тільки: чим атакувала Росія та що вдалося знищити
У ніч проти 18 серпня Росія атакувала регіони України, зокрема столицю, балістичними, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними "шахедами". Повітряним силам Збройних Сил України вдалося знищити 13 із 16 цілей противника.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:
→ одну балістичну ракету "Іскандер-М";
→ дві балістичні ракети KN-23;
→ дві керовані авіаційні ракети Х-59;
→ три крилаті ракети (тип уточнюється);
→ вісім ударних "шахедів".
У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:
→ дві балістичні ракети KN-23;
→ три крилаті ракети (тип уточнюється);
→ вісім "шахедів".
Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей, розповіли військові.
Попередньо без людських втрат та потерпілих.
- 18 серпня близько 05:00 Росія втретє за місяць вдарила балістикою по Києву. Місцева влада акцентує – прослідковується чіткий інтервал у шість днів між кожною атакою. Наразі у столиці не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.
- Близько 07:00 Росія намагалася атакувати Київ крилатими ракетами: попередньо – "Іскандером-К". Ця атака відбулася за дві години після першої спроби.
Читайте також: Одна з наймасованіших атак на Україну: над Києвом вночі збили понад 40 дронів росіян