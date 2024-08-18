Балістика з Північної Кореї, "шахеди" й не тільки: чим атакувала Росія та що вдалося знищити

Повітряний бій тривав у межах Київської, Сумської та Полтавської областей

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч проти 18 серпня Росія атакувала регіони України, зокрема столицю, балістичними, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними "шахедами". Повітряним силам Збройних Сил України вдалося знищити 13 із 16 цілей противника.

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Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено 16 засобів повітряного нападу противника:

→ одну балістичну ракету "Іскандер-М";

→ дві балістичні ракети KN-23;

→ дві керовані авіаційні ракети Х-59;

→ три крилаті ракети (тип уточнюється);

→ вісім ударних "шахедів".

У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей:

→ дві балістичні ракети KN-23;

→ три крилаті ракети (тип уточнюється);

→ вісім "шахедів".

Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей, розповіли військові.

Попередньо без людських втрат та потерпілих.

18 серпня близько 05:00 Росія втретє за місяць вдарила балістикою по Києву. Місцева влада акцентує – прослідковується чіткий інтервал у шість днів між кожною атакою. Наразі у столиці не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.

Близько 07:00 Росія намагалася атакувати Київ крилатими ракетами: попередньо – "Іскандером-К". Ця атака відбулася за дві години після першої спроби.

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