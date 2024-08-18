Попередньо – "Іскандер-К". Росія двічі за ранок атакувала столицю: які деталі удару

Станом на зараз у Києві без руйнувань та потерпілих

Київ. Ілюстративне фото: Depositphotos

Близько 07:00 Росія намагалася атакувати Київ крилатими ракетами: попередньо – "Іскандером-К". Ця атака відбулася за дві години після першої спроби. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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"За дві години після спроби завдати балістичного удару, приблизно о 07:00 ворог атакував Київ вже крилатими ракетами! Попередньо, тип озброєння на кшталт "Іскандер-К", – йдеться у повідомленні місцевої влади.

У столичній владі розповіли, що після тривалих складних маневрів територією кількох областей ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку, але силам та засобам ППО вдалося знищити всі ворожі цілі.

Станом на зараз у Києві без руйнувань та потерпілих.

18 серпня близько 05:00 Росія втретє за місяць вдарила балістикою по Києву. Місцева влада акцентує – прослідковується чіткий інтервал у шість днів між кожною атакою. Наразі у столиці не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.

Увечері 5 серпня у Києві пролунали щонайменше чотири вибухи. В КМВА заявили, що ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичні ракети на кшталт "Іскандер-М" чи північнокорейські KN-23.

Надалі Повітряні сили повідомляли про атаку російських безпілотників по території України.

У ніч проти 6 серпня Росія вдарила по регіонах низкою повітряних цілей, силам протиповітряної оборони вдалося збити 19 з 22.

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