Предварительно – "Искандер-К". Россия дважды за утро атаковала столицу: какие детали удара

В настоящее время в Киеве без разрушений и пострадавших

Киев. Иллюстративное фото: Depositphotos

Около 07:00 Россия пыталась атаковать Киев крылатыми ракетами: предварительно – "Искандером-К". Эта атака произошла через два часа после первой попытки. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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"За два часа после попытки нанести баллистический удар, примерно в 07:00 враг атаковал Киев уже крылатыми ракетами! Предварительно, тип вооружения типа "Искандер-К", – говорится в сообщении местных властей.

В столичных властях рассказали, что после длительных сложных маневров по территории нескольких областей, ракеты пытались поразить цели с южного направления, но силам и средствам ПВО удалось уничтожить все враждебные цели.

Сейчас в Киеве без разрушений и пострадавших.

18 августа около 05:00 Россия в третий раз через месяц ударила баллистикой по Киеву. Местные власти акцентируют – прослеживается четкий интервал в шесть дней между каждой атакой. В настоящее время в столице не зафиксированы разрушения, информация о пострадавших не поступала.

Вечером 5 августа в Киеве прогремели по меньшей мере четыре взрыва. В КМВА заявили, что враг нанес ракетный удар в направлении Киева и пригорода. По предварительной информации, россияне применили баллистические ракеты типа "Искандер-М" или северокорейские KN-23.

В дальнейшем воздушные силы сообщали об атаке российских беспилотников по территории Украины.

В ночь на 6 августа Россия ударила по регионам рядом воздушных целей, силам противовоздушной обороны удалось сбить 19 из 22.

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