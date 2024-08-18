В Киеве воздушная тревога. Воздушные силы сообщают о скоростной цели на столицу

Работа ПВО. Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

Утром в Киеве и области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о скоростной цели на область.

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В 06:51 в Киеве объявили воздушную тревогу. В 06:52 Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Киевскую область.

До этого в 05:38 в Киеве была отменена предыдущая воздушная тревога, которая была связана с применением Россией баллистического вооружения.

В 07:27 Воздушные силы призвали жителей столицы срочно пройти в укрытие.

В 07:43 прозвучал отбой воздушной тревоги.

18 августа около 05:00 Россия в третий раз за месяц ударила баллистикой по Киеву. Местные власти акцентируют – прослеживается четкий интервал в шесть дней между каждой атакой. Сейчас в столице не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало.

Вечером 5 августа в Киеве прогремели по меньшей мере четыре взрыва. В КМВА заявили, что враг нанес ракетный удар в направлении Киева и пригорода. По предварительной информации, россияне применили баллистические ракеты типа "Искандер-М" или северокорейские KN-23.

В дальнейшем воздушные силы сообщали об атаке российских беспилотников по территории Украины.

В ночь на 6 августа Россия ударила по регионам рядом воздушных целей, силам противовоздушной обороны удалось сбить 19 из 22.

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