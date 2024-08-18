У Києві повітряна тривога. Повітряні сили повідомляють про швидкісну ціль на столицю

Робота ППО. Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

Зранку у Києві та області вкотре оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про швидкісну ціль на область.

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О 06:51 у Києві оголосили повітряну тривогу. О 06:52 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Київську область.

До цього о 05:38 у Києві була скасована попередня повітряна тривога, яка була пов'язана із застосуванням Росією балістичного озброєння.

О 07:27 Повітряні сили закликали жителів столиці терміново пройти в укриття.

О 07:43 пролунав відбій повітряної тривоги.

18 серпня близько 05:00 Росія втретє за місяць вдарила балістикою по Києву. Місцева влада акцентує – прослідковується чіткий інтервал у шість днів між кожною атакою. Наразі у столиці не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.

Увечері 5 серпня у Києві пролунали щонайменше чотири вибухи. В КМВА заявили, що ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичні ракети на кшталт "Іскандер-М" чи північнокорейські KN-23.

Надалі Повітряні сили повідомляли про атаку російських безпілотників по території України.

У ніч проти 6 серпня Росія вдарила по регіонах низкою повітряних цілей, силам протиповітряної оборони вдалося збити 19 з 22.

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