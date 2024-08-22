Ввечері 21 серпня росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині – попередньо, "Іскандер-М"

Запуск ракети "Іскандер" (Фото: ресурс окупантів)

Ввечері 21 серпня росіяни вдарили балістикою у Баштанському районі Миколаївської області – була пожежа, евакуйовано чотирьох осіб. Про це повідомив очільник обладміністрації Віталій Кім.

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21 серпня, о 23:05, росіяни здійснили удар балістичною ракетою по Березнегуватській громаді – за попередніми даними, били "Іскандером-М".

Через удар виникло займання фермерського господарства, двох житлових будинків та чагарників – його ліквідували вогнеборці, рятувальники евакуювали чотирьох осіб, повідомив Кім.

У ніч проти 18 серпня росіяни атакували Україну балістичними, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також "шахедами".

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