Росія завдала ударів по Харкову та Чугуєву, у двох містах є постраждалі

Серед постраждалих унаслідок удару по Чугуєву є чотирирічна дитина, повідомив очільник Харківської ОВА Синєгубов

Олег Синєгубов (Фото: Facebook)

У ніч проти 25 серпня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву, є постраждалі. Про це повідомили представники місцевої влади.

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Близько 04:00 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про потужний вибух. Він додав, що внаслідок удару по Слобідському району горить приватний будинок.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у Чугуєві ворог завдав удару по приватному сектору, серед постраждалих — дитина чотирьох років. Загалом там постраждали чотири людини, всі відмовились від госпіталізації.

За даними Синєгубова, в обласному центрі кількість постраждалих зросла до трьох, утім Терехов стверджує, що їх шестеро. Точної інформації щодо цього немає.

У ніч проти 11 серпня росіяни атакували Україну чотирма північнокорейськими ракетами KN-23 та 57 ударними дронами-камікадзе типу Shahed.

У Броварському районі Київської області через російську атаку загинув чоловік і його чотирирічний син .

загинув чоловік і його чотирирічний син Увечері 21 серпня росіяни вдарили балістикою у Баштанському районі Миколаївської області – була пожежа, евакуйовано чотирьох осіб.

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