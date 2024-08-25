У Краматорську з-під завалів дістали тіло британця – Reuters повідомляла, що там її журналіст

Прокуратура повідомила про шістьох постраждалих через російський удар по місту 24 серпня

Фото: Донецька обласна прокуратура

Через російський ракетний удар по Краматорську 24 серпня загинув британський громадянин, ще шестеро осіб отримали поранення, повідомила Донецька обласна прокуратура. Британська агенція Reuters писала, що під завалами перебував її співробітник.

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Фахівці деблокували тіло громадянина Великої Британії з-під зруйнованої будівлі готелю у Краматорську – чоловік загинув під час ракетної атаки РФ, зазначає відомство.

Удар стався ввечері у День Незалежності, 24 серпня, – росіяни атакували Краматорськ балістичною ракетою типу "Іскандер", влучивши у готель, в якому перебували журналісти.

Агенція Reuters вдень 25 серпня заявила, що постраждалі – її журналісти, один з яких на той момент перебував під завалами.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Прокуратура повідомила про шістьох постраждалих: четверо чоловіків-журналістів іноземного ЗМІ (38, 40, 41 та 46 років) отримали мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом ноги, контузії, різані рани та забої тіла, а також травми отримали містянки 32 та 34 років, які під час атаки перебували у своїх оселях.

Правоохоронці проводять розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Через російський удар по Краматорську постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська, яка під час атаки проїжджала автівкою через місто.

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