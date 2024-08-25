Під російський обстріл у Краматорську потрапила польська журналістка – фото

Моніка Андрушевська проїжджала через Краматорськ ввечері під час атаки росіян і поділилася фото свого пошкодженого автомобіля

Фото: Моніка Андрушевська/Facebook

Внаслідок російського балістичного обстрілу готелю у Краматорську, який відбувся ввечері 24 серпня, постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська. Про це вона повідомила на сторінці у Facebook, опублікувавши фото поранень.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Моя перша особиста кров, пролита за Україну, — якраз на День Незалежності. Після 10 років війни. "Іскандер" поруч зі мною. Маленьке татуювання на правій руці, де я намалювала волошки, переплетені з колоссям, не випадково в кольорах українського прапора", – написала медійниця.

Вона розповіла, що проїжджала через Краматорськ ввечері під час атаки росіян, і поділилася фото свого пошкодженого автомобіля.

"Ти просто їздиш по місту. Просто живеш. Просто дихаєш. Цього достатньо, щоб росіяни спробували тебе вбити й поцілили "Іскандером" прямо біля дороги, якою ти, до речі, їдеш своїм автомобілем, по цивільному об'єкту за 20 метрів від нього", – написала Андрушевська.

Фото: Моніка Андрушевська/Facebook

Фото: Моніка Андрушевська/Facebook

У День Незалежності України російські окупаційні війська атакували Краматорськ балістичною ракетою типу "Іскандер", влучивши у готель, в якому перебували журналісти: українець, американець і британець.

Агенція Reuters заявила, що постраждалі – її журналісти. Один з них досі перебуває під завалами.

Читайте також: Зеленський показав, як виглядає українська ракета-дрон "Паляниця" – відео