Зеленський показав, як виглядає українська ракета-дрон "Паляниця" – відео

"Паляниця" була розроблена власними силами, щоб знизити наступальний потенціал російських загарбників

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський опублікував відео, в якому ініціатива UNITED24 показала, як виглядає ракета-дрон українського виробництва "Паляниця". 24 серпня Сили оборони вперше застосували цю зброю проти російських окупантів.

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Глава держави зазначив, що "Паляниця" була розроблена власними силами, щоб знизити наступальний потенціал російських загарбників.

"Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня", – написав він.

Загалом у ролику UNITED24 йдеться, що Україні "вже є чим відповідати ворогу, але війна триває", тому вона продовжує нарощувати власне виробництво.

Зазначається, що для протистояння чисельним російським обстрілам, зокрема, керованими авіаційними бомбами, Україна має завдавати ударів по російських літаках та аеродромах.

"Однак союзники досі не дозволили робити це своєю зброєю. Держава запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро та провела дерегуляцію для стимуляції цієї галузі", – наголошують в UNITED24.

Завдяки цьому з'явилась, зокрема, і ракета-дрон "Паляниця". В межах її дії знаходяться кілька десятків російських військових аеропортів. "Паляниця" буде запускатися із наземної платформи. Її вартість набагато нижча аналогів.

Скриншот з відео

19 серпня 2024 року Зеленський заявив, що якби союзники зняли всі обмеження на застосування далекобійної зброї на території Росії, то українським військовим не потрібно було б заходити на територію РФ задля захисту прикордоння та знищення російських сил.

Обмеження США на використання американського озброєння на території Росії залишаються незмінними, заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі 23 серпня.

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