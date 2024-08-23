Зміни обмежень не було: Білий дім прокоментував чутки про удари HIMARS по Курській області

Джон Кірбі (Фото: EPA)

Білий дім не може підтвердити інформацію про удари РСЗВ HIMARS по цілях у Курській області. Обмеження на використання американського озброєння залишаються незмінними. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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"Не було жодних змін у рекомендаціях, які ми давали українцям щодо того, де і як вони можуть використати американську зброю для самооборони з іншого боку кордону", – додав Кірбі.

Він нагадав, що Україні дозволено використовувати американське озброєння для ударів за межами власних кордонів [із Росією] "для боротьби з безпосередніми загрозами".

"Ми все ще ведемо переговори. Сьогодні я не можу говорити про будь-які політичні переваги в той чи інший бік, і вже тим більше не можу сказати про якісь нові політичні рішення, які були прийняті", – наголосив Кірбі.

Раніше заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що політика Сполучених Штатів дозволяє Україні завдавати ударів у відповідь для захисту від російських атак з прикордонного регіону Сумської області, який включає Курську область РФ.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення. Російські пропагандисти заявляють, що під час операції у Курській області застосовувалися РСЗВ HIMARS.