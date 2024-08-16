У Пентагоні пояснили, чому не дають Україні дозволу на удари вглиб РФ

Далекобійна ракета ATACMS (Фото: US Army)

Те, що Росія досі не відповіла на перетин "червоних ліній" від ЗСУ, не означає, що вона не зробить цього у майбутньому. Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, коментуючи заборону США на завдання ударів американською далекобійною зброєю по РФ.

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У заступниці речника Пентагону запитали, чому США досі вважають удари далекобійною зброєю по території Росії такими, що можуть призвести до ескалації, якщо жоден перетин українськими силами так званих червоних ліній досі не призводив до відповіді Москви.

"Те, що Росія не відповіла на щось, не означає, що вона не може чи не відповість у майбутньому", – відповіла Сінгх, додавши, що "цю розмову можна продовжувати довго".

Посадовиця зазначила, що США разом із коаліцією країн у рамках формату "Рамштайн" надають Україні зброю та інші засоби. Вона підкреслила, що найкращий спосіб використання цієї допомоги — об'єднати можливості для відкидання російських сил і повернення суверенної території.

"Це не обов'язково станеться, завдаючи дальніх глибоких ударів всередині Росії. І, звісно, ми стурбовані ескалацією", – підсумувала вона.

9 серпня 2024 року газета The Washington Post повідомила, що українські посадовці знову звернулися до США з проханням надати дозвіл на використання ракет ATACMS для ударів по об’єктах на території Росії.

16 серпня CNN з посиланням на джерело написало, що США не дозволяють Україні використовувати надані американські далекобійні ракети ATACMS для атак по Курській області Росії. Союзники вважають: їх доцільніше застосовувати для ударів по тимчасово окупованому Криму.

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