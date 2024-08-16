В Пентагоне объяснили, почему не дают Украине разрешения на удары вглубь РФ

Дальнобойная ракета ATACMS (Фото: US Army)

То, что Россия до сих пор не ответила на пересечение "красных линий" от ВСУ, не означает, что она не сделает этого в будущем. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, комментируя запрет США на нанесение ударов американским дальнобойным оружием по РФ.

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У зампреда Пентагона спросили, почему США до сих пор считают удары дальнобойным оружием по территории России такими, что могут привести к эскалации, если ни одно сечение украинскими силами так называемых красных линий до сих пор не приводило к ответу Москвы.

"То, что Россия не ответила на что-либо, не означает, что она не может или не ответит в будущем", – ответила Сингх, добавив, что "этот разговор можно продолжать долго".

Чиновница отметила, что США вместе с коалицией стран в рамках формата "Рамштайн" предоставляют Украине оружие и другие средства. Она подчеркнула, что лучший способ использования этой помощи – объединить возможности для отвержения российских сил и возвращения суверенной территории.

"Это не обязательно произойдет нанося дальние глубокие удары внутри России. И конечно мы обеспокоены эскалацией", – подытожила она.

9 августа 2024 года газета The Washington Post сообщила, что украинские чиновники снова обратились в США с просьбой предоставить разрешение на использование ракет ATACMS для ударов по объектам на территории России.

16 августа CNN со ссылкой на источник написало, что США не позволяют Украине использовать предоставленные американские дальнобойные ракеты ATACMS для атак по Курской области России. Союзники считают, что их целесообразнее применять для ударов по временно оккупированному Крыму.

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