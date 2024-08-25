Зеленский показал, как выглядит украинская ракета-дрон "Паляниця" – видео

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором инициатива UNITED24 показала, как выглядит ракета-дрон украинского производства "Паляниця". 24 августа Силы обороны впервые применили это оружие против российских оккупантов.

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Глава государства отметил, что "Паляниця" была разработана собственными силами, чтобы снизить наступательный потенциал российских захватчиков.

"Ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день", – написал он.

В целом в ролике UNITED24 говорится, что у Украины "уже есть чем отвечать врагу, но война продолжается", поэтому она наращивает собственное производство.

Отмечается, что для противостояния многочисленным российским обстрелам, в частности, управляемыми авиационными бомбами, Украина должна наносить удары по российским самолетам и аэродромам.

"Однако союзники до сих пор не разрешили делать это своим оружием. Государство запустило грантовую программу для частных ракетных проектов, инвестировало в государственные конструкторские бюро и провело дерегуляцию для стимуляции этой отрасли", – отмечают в UNITED24.

Благодаря этому появилась, в частности, и ракета-дрон "Паляниця". В пределах ее действия находятся несколько десятков российских военных аэропортов. "Паляниця" будет запускаться с наземной платформы. Ее стоимость намного ниже аналогов.

Скриншот из видео

19 августа 2024 года Зеленский заявил, что если бы союзники сняли все ограничения на применение дальнобойного оружия на территории России, то украинским военным не нужно было бы заходить на территорию РФ для защиты пограничных районов и уничтожения российских сил.

Ограничения США на использование американского вооружения на территории России остаются неизменными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 23 августа.

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