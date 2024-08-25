Под российский обстрел в Краматорске попала польская журналистка – фото
В результате российского баллистического обстрела отеля в Краматорске, который состоялся вечером 24 августа, пострадала польская журналистка Моника Андрушевская. Об этом она сообщила на странице Facebook, опубликовав фото ранений.
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"Моя первая личная кровь, пролитая за Украину — как раз на День Независимости. После 10 лет войны. Искандер рядом со мной. Маленькая татуировка на правой руке, где я нарисовала васильки, переплетенные с колосьями, не случайно в цветах украинского флага", – написала медийница.
Она рассказала, что проезжала через Краматорск вечером во время атаки россиян и поделилась фото своего поврежденного автомобиля.
"Ты просто ездишь по городу. Просто живешь. Просто дышишь. Этого достаточно, чтобы россияне попытались тебя убить и попали из Искандера прямо у дороги, по которой ты, кстати, едешь своим автомобилем, по гражданскому объекту в 20 метрах от него", – написала Андрушевская.
- В День Независимости Украины российские оккупационные войска атаковали Краматорск баллистической ракетой типа "Искандер", попав в гостиницу, в которой находились журналисты: украинец, американец и британец.
- Агентство Reuters заявило, что пострадавшие – его журналисты. Один из них до сих пор находится под завалами.
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