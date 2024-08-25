Во время ракетного удара России по Краматорску пострадали журналисты Reuters

У них обнаружены минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны на теле

Последствия российской атаки на Краматорск (Фото: Офис генпрокурора)

Во время российской ракетной атаки на гостиницу в Краматорске, которая произошла вечером 24 августа, пострадали журналисты медийного агентства Reuters. Один из них по-прежнему находится под завалами, заявили в редакции.

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"Один наш коллега считается пропавшим без вести, еще двое доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", – написали в Reuters.

В День Независимости Украины российские оккупационные войска атаковали Краматорск баллистической ракетой типа "Искандер", попав в гостиницу, в которой находились журналисты: украинец, американец и британец.

У них диагностирована минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела.

Утром 10 августа 2024 года российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску, в результате чего погиб человек.

11 августа из-за российского Краматорского обстрела пострадали восемь человек. Россияне избивали из реактивных систем залпового огня "Смерч".

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