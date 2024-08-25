В Краматорске из-под завалов извлекли тело британца – в Reuters писали: там их журналист

Фото: Донецкая областная прокуратура

Из-за российского ракетного удара по Краматорску 24 августа погиб британский гражданин, еще шесть человек получили ранения, сообщила Донецкая областная прокуратура. Британское агентство Reuters писало, что под завалами находился его сотрудник.

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Специалисты деблокировали тело гражданина Великобритании из-под разрушенного здания гостиницы в Краматорске – мужчина погиб во время ракетной атаки РФ, сообщает ведомство.

Удар произошел вечером в День Независимости, 24 августа, – россияне атаковали Краматорск баллистической ракетой типа "Искандер", попав в гостиницу, в которой находились журналисты.

Агентство Reuters днем 25 августа заявило, что пострадавшие – его журналисты, один из которых на тот момент находился под завалами.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Прокуратура сообщила о шести пострадавших: четверо мужчин-журналистов иностранного СМИ (38, 40, 41 и 46 лет) получили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузии, резаные раны и ушибы тела, а также травмы получили горожанки 32 и 34 лет, которые во время атаки находились в своих домах.

Правоохранители проводят расследование по факту военного преступления, максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Из-за российского удара по Краматорску пострадала польская журналистка Моника Андрушевская, которая во время атаки проезжала на автомобиле через город.

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