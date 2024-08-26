Росія атакує енергетику Дніпра та Києва. У Луцьку пошкоджено багатоповерхівку, є загиблий

Росія атакує енергетику Дніпра та Києва. У Луцьку пошкоджено багатоповерхівку, є загиблийдоповнено
У Луцьку внаслідок російської атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук. У Києві та Дніпрі ворог атакує енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого відсутнє енергопостачання у деяких районах цих міст.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
"Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події", – написав він.
О 08:56 у Луцьку пролунав повторний вибух, передають кореспонденти Суспільного.
З ранку 26 серпня Росія завдає масованого удару по Україні: вибухи лунали по всій країні. Через це у деяких містах відсутнє енергопостачання.
Гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що ворог атакує енергетичну інфраструктуру, світла немає у деяких районах Києва та Дніпра.
ДОПОВНЕНО о 09:17. Поліщук написав, що внаслідок атаки на Луцьк відомо про одного загиблого.
- Раніше стало відомо, що російські війська атакували промисловий об'єкт у Полтавській області, внаслідок чого зазнали поранень п'ятеро людей.
Читайте також: Дрони атакували Енгельс та Саратов: є влучання у будинок неподалік аеродрому – відео