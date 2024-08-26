Росія атакує енергетику Дніпра та Києва. У Луцьку пошкоджено багатоповерхівку, є загиблий

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що ворог атакує енергетичну інфраструктуру, світла немає у деяких районах Києва та Дніпра

Фото: Укренерго

У Луцьку внаслідок російської атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук. У Києві та Дніпрі ворог атакує енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого відсутнє енергопостачання у деяких районах цих міст.

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"Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події", – написав він.

О 08:56 у Луцьку пролунав повторний вибух, передають кореспонденти Суспільного.

З ранку 26 серпня Росія завдає масованого удару по Україні: вибухи лунали по всій країні. Через це у деяких містах відсутнє енергопостачання.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що ворог атакує енергетичну інфраструктуру, світла немає у деяких районах Києва та Дніпра.

ДОПОВНЕНО о 09:17. Поліщук написав, що внаслідок атаки на Луцьк відомо про одного загиблого.

Раніше стало відомо, що російські війська атакували промисловий об'єкт у Полтавській області, внаслідок чого зазнали поранень п'ятеро людей.

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