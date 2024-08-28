Кулеба відвідає Польщу та Бельгію. МЗС опублікувало програми візитів

Дмитро Кулеба (Фото: Dumitru Doru / EPA)

28-29 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає із робочими візитами Польщу та Бельгію. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

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За даними МЗС, у середу, 28 серпня, в Польщі Кулеба проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Крім цього, міністри разом візьмуть участь у форумі "Campus – the Future of Poland" в місті Ольштин.

У четвер, 29 серпня, у Брюсселі Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Ключовими темами обговорення стануть посилення військової підтримки України з боку ЄС, зміцнення спроможностей української протиповітряної оборони, просування переговорів про вступ України до ЄС та залучення якнайширшої глобальної підтримки Формули миру на шляху до другого Саміту миру.

23 липня Кулеба повідомив про свій приїзд до Китаю. За його словами, це перший повноцінний двосторонній візит глави українського МЗС до Пекіна за 12 років.

24 липня глава дипломатії провів перемовини з Ван Ї. На зустрічі обговорювались відносини між Києвом і Пекіном, російсько-українська війна і мирні ініціативи КНР.

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