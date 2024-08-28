Кулеба відвідає Польщу та Бельгію. МЗС опублікувало програми візитів
28-29 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає із робочими візитами Польщу та Бельгію. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.
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За даними МЗС, у середу, 28 серпня, в Польщі Кулеба проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Крім цього, міністри разом візьмуть участь у форумі "Campus – the Future of Poland" в місті Ольштин.
У четвер, 29 серпня, у Брюсселі Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.
Ключовими темами обговорення стануть посилення військової підтримки України з боку ЄС, зміцнення спроможностей української протиповітряної оборони, просування переговорів про вступ України до ЄС та залучення якнайширшої глобальної підтримки Формули миру на шляху до другого Саміту миру.
- 23 липня Кулеба повідомив про свій приїзд до Китаю. За його словами, це перший повноцінний двосторонній візит глави українського МЗС до Пекіна за 12 років.
- 24 липня глава дипломатії провів перемовини з Ван Ї. На зустрічі обговорювались відносини між Києвом і Пекіном, російсько-українська війна і мирні ініціативи КНР.
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