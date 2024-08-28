Кулеба посетит Польшу и Бельгию. МИД опубликовал программы визитов

Дмитрий Кулеба (Фото: Dumitru Doru / EPA)

28-29 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетит с рабочими визитами Польшу и Бельгию. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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По данным МИД, в среду, 28 августа, в Польше Кулеба проведет двусторонние переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским. Кроме того, министры вместе примут участие в форуме "Campus – the Future of Poland" в городе Ольштын.

В четверг, 29 августа, в Брюсселе Кулеба примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского Союза.

Ключевыми темами обсуждения станут усиление военной поддержки Украины со стороны ЕС, укрепление возможностей украинской противовоздушной обороны, продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС и привлечение глобальной поддержки Формулы мира на пути ко второму Саммиту мира.

23 июля Кулеба сообщил о своем приезде в Китай. По его словам, это первый полноценный двусторонний визит главы украинского МИД в Пекин за 12 лет.

24 июля глава дипломатии провел переговоры с Ван И. На встрече обсуждались отношения между Киевом и Пекином, российско-украинская война и мирные инициативы КНР.

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