Зеленський: Можна створити коаліцію, щоб сусіди збивали ракети РФ – доручив обговорити з НАТО

Президент вважає, що можна створити коаліцію з країн-сусідів, які б збивали ракети РФ, що летять у їхній бік

Президент Володимир Зеленський з винищувачем F-16 позаду (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський доручив українським дипломатам підготувати зустріч з НАТО задля обговорення – аби країни-сусіди збивали російські ракети, що летять у їхній бік. Президент вважає, що для цього можна створити відповідну коаліцію країн.

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Президент зауважив: необхідно працювати над тим, аби країни-сусіди збивали російські ракети, котрі летять у їх бік.

"Такої коаліції нам на сьогодні дуже не вистачає. Бо це велика відповідальність для однієї країни-сусіда – допомагати нам збивати ракети. Хоча я вважаю, що це, безумовно, треба було зробити давно", – заявив голова держави.

На думку Зеленського, існує відповідний інструмент – країни НАТО могли б проговорити можливості для такої "невеличкої коаліції" з держав-сусідів України, які збиватимуть російські ракети.

Задля обговорення цього питання Зеленський доручив дипломатам підготувати з Альянсом зустріч у форматі Ради Україна – НАТО.

10 липня міністр національної оборони Польщі заявив, що його країна не може виконати вимогу Києва: збивати російські ракети, що летять у напрямку заходу України, без рішення усього НАТО – а такого консенсусу в Альянсі наразі немає.

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