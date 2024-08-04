Зеленский: Можно создать коалицию, чтоб соседи сбивали ракеты РФ – поручил обсудить с НАТО
Президент Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам подготовить встречу с НАТО для обсуждения - чтобы страны-соседи сбивали летающие в их сторону российские ракеты. Президент считает, что для этого можно создать соответствующую коалицию стран.
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Президент заметил. что необходимо работать над тем, чтобы страны-соседи сбивали летящие в их сторону российские ракеты.
"Такой коалиции нам сегодня очень не хватает. Потому что это большая ответственность для одной страны-соседа – помогать нам сбивать ракеты. Хотя я считаю, что это, безусловно, нужно было сделать давно", – заявил глава государства.
По мнению Зеленского, существует соответствующий инструмент – страны НАТО могли бы проговорить возможности для такой "небольшой коалиции" из государств-соседей Украины, которые будут сбивать российские ракеты.
Для обсуждения этого вопроса Зеленский поручил дипломатам подготовить с Альянсом встречу в формате Совета Украина – НАТО.
- 10 июля министр национальной обороны Польши заявил, что его страна не может выполнить требование Киева: сбивать российские ракеты, летящие в направлении запада Украины, без решения всего НАТО – а такого консенсуса в Альянсе пока нет.
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