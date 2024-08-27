Україні дуже потрібні польські МіГи, але рішення поки немає – Зеленський

Польща поки що не готова передати Україні обіцяну ескадрилью винищувачів МіГ-29

Фото: EPA

Президент Володимир Зеленський сказав, що Польща поки не ухвалила остаточне рішення про передання Україні винищувачів МіГ-29.

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"Нам дуже потрібні ваші МіГи, ваші літаки. Там гарна авіоніка, і ми не будемо витрачати час на підготовку наших пілотів. Ми знаємо про ці літаки, їхню кількість. Я підіймав це питання з Анджеєм [Дудою, президентом Польщі] і з Дональдом Туском, прем'єр-міністром. Ну, поки що немає позитивного рішення, на жаль", – сказав Зеленський на пресконференції у вівторок, відповідаючи на питання польського журналіста.

Безпекова угода між Україною і Польщею передбачає, що Варшава розгляне можливість передання Києву не менше як однієї додаткової ескадрильї винищувачів МіГ-29 (щонайменше 14 літаків).

Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Рішення також поки що не ухвалене.

"Потрібна підтримка кількох країн, і Польща, я так розумію, вагається, щоб не залишитися наодинці з таким рішенням", – сказав Зеленський.