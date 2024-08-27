Украине очень нужны польские МиГи, но решения пока нет – Зеленский

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Президент Владимир Зеленский сказал, что Польша пока не приняла окончательное решение о передаче Украине истребителей МиГ-29.

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"Нам очень нужны ваши МиГи, ваши самолеты. Там хорошая авионика и мы не будем тратить время на подготовку наших пилотов. Мы знаем об этих самолетах, их количестве. Я поднимал этот вопрос с Анджеем [Дудой, президентом Польши] и с Дональдом Туском, премьер-министром. Ну, пока нет положительного решения, к сожалению", — сказал Зеленский на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос польского журналиста.

Соглашение о безопасности между Украиной и Польшей предусматривает, что Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи истребителей МиГ-29 (не менее 14 самолетов).

Документ впервые из уже подписанных двусторонних сделок безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

Решение также пока не принято.

"Нужна поддержка нескольких стран, и Польша, я так понимаю, колеблется, чтобы не остаться наедине с таким решением", – сказал Зеленский.