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Звено F-35 будет расположено в центре Польши. Моравецкий вспомнил слова Наполеона об армии

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24.10.2022, 19:07
Звено F-35 будет расположено в центре Польши. Моравецкий вспомнил слова Наполеона об армии - Фото
Бжезинский, Моравецкий и Блащак (Фото: twitter.com/MON_GOV_PL)

Первые истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II на вооружении ВВС Польши будут дислоцироваться на базе 32-й тактической группы в Ласке. Об этом во время визита туда с премьером Матеушем Моравецким и послом США в Варшаве Марком Бжезинским заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, пишет в Twitter оборонное ведомство.

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Они встретились с польскими и американскими летчиками F-16 и F-22 миссии НАТО по воздушной защите правого фланга Альянса.

Глава Минобороны Польши заявил, что его народ "ценит присутствие американских сил, ВВС, оснащенных современными F-22 Raptor" и что присутствие войск США в стране "является очень важным аргументом в политике Североатлантического альянса по сдерживанию потенциального агрессора".

"Польские F-35 будут размещены на базе в Ласке в относительно короткие сроки", – добавил Блащак. По его словам, у F-16 и F-22 "много общего" с F-35, а потому военные авиаторы Польши "смогут эффективно управлять этими самолетами".

Моравецкий напомнил о высказывании французского императора Наполеона, что "народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую".

"Для создания сильной армии нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. <...> Мы знаем, кто может быть агрессором, и мы не хотим быть наивными, как наши предшественники, мы не хотим смотреть в будущее со страхом и наивностью", – отметил глава правительства Польши.

Он отметил, что власти будут работать в направлении "полонизации" ОПК с технологиями союзников.

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В начале 2020 года Польша заключила контракт с Lockheed Martin на поставку 32-х F-35A на $4,6 млрд (включая обучение и материально-техническую поддержку).

На данный момент F-35 есть на вооружении или заказаны в Европе Бельгией, Данией, Финляндией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Великобританией, Германией, Грецией, Швейцарией и Польшей. Чехия также недавно решила войти в этот "клуб".

Євген Пилипенко
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Мариуш Блащак Матеуш Моравецкий польша ОПК авиация f-35 ввс польши
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