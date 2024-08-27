НАТО відреагувало на інцидент з повітряним об'єктом, що залетів у Польщу

У Альянсу немає інформації, яка вказує на те, що це був прямий напад РФ, заявила речниця НАТО

Прапор Польщі (Ілюстративне фото: Radek Pietruszka/EPA)

Речниця НАТО Фара Даклаллах заявила, що дії Росії є безвідповідальними та небезпечними. Так вона прокоментувала інформацію про те, що 26 серпня під час російської атаки на Україну на територію Польщі залетів повітряний об'єкт, ймовірно, безпілотник, передає видання RMF24.

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Даклаллах зауважила, що "у нас немає інформації, яка вказує на те, що це був прямий напад Росії на її союзників". Водночас вона назвала дії РФ безвідповідальними та потенційно небезпечними.

Напередодні оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал-майор Мацей Кліш повідомив, що вранці 26 серпня під час російської атаки на Україну на територію країни залетів повітряний об'єкт. За його словами, ймовірно, йдеться про безпілотник.

24 березня російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.

У квітні можливість створення "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни Туск обговорив з данською колегою Фредеріксен.

26 серпня Польща підняла свої військові літаки на тлі масованої атаки росіян на Україну.

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