НАТО отреагировало на инцидент с залетевшим в Польшу воздушным объектом

У Альянса нет информации, указывающей на то, что это было прямое нападение РФ, заявила спикер НАТО

Флаг Польши (Иллюстративное фото: Radek Pietruszka/EPA)

Спикер НАТО Фары Далалла заявила, что действия России являются безответственными и опасными. Так она прокомментировала информацию о том, что 26 августа во время российской атаки на Украину на территорию Польши залетел воздушный объект, предположительно беспилотник, передает издание RMF24.

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Далалла отметила, что "у нас нет информации, указывающей на то, что это было прямое нападение России на ее союзников". В то же время она назвала действия РФ безответственными и потенциально опасными.

Накануне оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш сообщил, что утром 26 августа во время российской атаки на Украину на территорию страны залетел воздушный объект. По его словам, вероятно, речь идет о беспилотнике.

24 марта российская ракета нарушила воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув и пробыла в нем 39 секунд. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что сбили бы российскую ракету, если бы были уверены, что она направляется к какой-либо цели.

В апреле возможность создания "железного купола" для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны Туск обсудил с датской коллегой Фредериксен.

26 августа Польша подняла свои военные самолеты на фоне массированной атаки россиян на Украину.

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