Во время российской атаки по Украине в Польшу залетел воздушный объект, вероятно, дрон

Военные (Иллюстративное фото: Lukasz Gagulski/EPA)

В понедельник, 26 августа, во время российской атаки в Польшу со стороны Украины залетел воздушный объект, вероятно, беспилотник. Об этом на брифинге сообщил оперативный командующий Вооруженными силами Польши, генерал-майор Мацей Клиш, передает издание PAP.

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По его словам, объект пересек границу в 06:43 по местному времени со стороны Червонограда Львовской области. Это место уже несколько раз атаковали россияне из-за расположенной там электростанции, добавил военный.

"Вероятно, мы имеем дело с объектом, который зашел на территорию Польши. Объект подтвержден по меньшей мере тремя радиолокационными станциями", – сказал Клиш.

Он отметил, что объект пропал примерно через 25 км на территории Польши. Его поиски продолжаются. В то же время военный не исключил, что объект покинул территорию страны.

"Из-за погодных условий я не смог отдать команду на борьбу с ним из-за несоблюдения процедур, то есть так называемого визуального подтверждения уничтожения. Объект исчез из радиолокационных систем. Объект не был обнаружен ни союзной, ни польской авиацией", – заявил оперативный командующий Вооруженных сил Польши.

24 марта российская ракета нарушила воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув и пробыла в нем 39 секунд. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что сбили бы российскую ракету, если бы были уверены, что она направляется к какой-либо цели.

В апреле возможность создания "железного купола" для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны Туск обсудил с датской коллегой Фредериксен.

26 августа Польша подняла свои военные самолеты на фоне массированной атаки россиян на Украину.

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